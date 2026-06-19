Матч Норвегия – Англия, 12 июля 00:00 – прямая трансляция 1/4 финала плей-офф ЧМ-2026 по футболу на «Матч ТВ»
В воскресенье, 12 июля в 00:00 по московскому времени, состоится матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026, в рамках которого встретятся сборные Норвегии и Англии. Матч пройдёт на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в США.
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс" – https://www.sports.ru/football/match/1910542/
Расписание игр, турнирная сетка, статистика и новости Чемпионат мира по футболу 2026 на Спортс" – https://www.sports.ru/football/tournament/fifa-world-cup/
Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс" – https://www.sports.ru/football/match/1910542/
Расписание игр, турнирная сетка, статистика и новости Чемпионат мира по футболу 2026 на Спортс" – https://www.sports.ru/football/tournament/fifa-world-cup/