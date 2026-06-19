Тренер Египта злится после 2:3 от Аргентины

Тренер Египта злится после 2:3 от Аргентины

Месси не повторил судьбу Роналду | Аргентина - Египет 3:2

Месси не повторил судьбу Роналду | Аргентина - Египет 3:2

00:59