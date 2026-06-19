«Матч ТВ» — российский спортивный телеканал.

В эфире — футбол, хоккей, бокс, ММА, биатлон, теннис и автоспорт. Канал показывает матчи Чемпионата мира по футболу 2026, РПЛ, КХЛ, Лиги чемпионов и Олимпиады. Среди студийных программ — «Все на Матч!» и «Тотальный футбол». Вещание идёт круглосуточно.

Смотрите прямой эфир «Матч ТВ» на ВидеоСпортс — онлайн, бесплатно, без регистрации, с компьютера, смартфона или планшета. Под плеером доступна телепрограмма с расписанием передач и трансляций на сегодня. Рядом — спортивные видео-ролики: голы, моменты матчей, обзоры туров и интервью со спортсменами.

Плей-офф ЧМ-2026

30 июня 20:00 Кот-д’Ивуар – Норвегия 1/16 финала чемпионата мира по футболу

1 июля 4:00 Мексика — Эквадор 1/16 финала чемпионата мира по футболу

1 июля 19:00 Англия — ДР Конго 1/16 финала чемпионата мира по футболу

1 июля 23:00 Бельгия — Сенегал 1/16 финала чемпионата мира по футболу

2 июля 3:00 США — Босния и Герцеговина 1/16 финала чемпионата мира по футболу

2 июля 22:00 Испания — Австрия 1/16 финала чемпионата мира по футболу

3. июля 6:00 Швейцария — Алжир 1/16 финала чемпионата мира по футболу

3 июля 21:00 Австралия — Египет 1/16 финала чемпионата мира по футболу

4 июля 4:30 Колумбия — Гана 1/16 финала чемпионата мира по футболу

1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026

4 июля 20:00 – | 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026

5 июля 0:00 – | 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026

6 июля 22:00 – | 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026

7 июля 19:00 – | 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026

7 июля 23:00 – | 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026

Четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2026

10 июля 22:00 – | 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026

12 июля 0:00 – | 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026

Полуфинал чемпионата мира по футболу 2026

15 июля 22:00

Финал чемпионата мира по футболу 2026

19 июля 22:00