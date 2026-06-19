Матч Мексика — Эквадор, 1 июля 04:00 – прямая трансляция 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 по футболу на «Матч ТВ»
«Матч ТВ» — российский спортивный телеканал.
В эфире — футбол, хоккей, бокс, ММА, биатлон, теннис и автоспорт. Канал показывает матчи Чемпионата мира по футболу 2026, РПЛ, КХЛ, Лиги чемпионов и Олимпиады. Среди студийных программ — «Все на Матч!» и «Тотальный футбол». Вещание идёт круглосуточно.
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Плей-офф ЧМ-2026
30 июня 20:00 Кот-д’Ивуар – Норвегия 1/16 финала чемпионата мира по футболу
1 июля 4:00 Мексика — Эквадор 1/16 финала чемпионата мира по футболу
1 июля 19:00 Англия — ДР Конго 1/16 финала чемпионата мира по футболу
1 июля 23:00 Бельгия — Сенегал 1/16 финала чемпионата мира по футболу
2 июля 3:00 США — Босния и Герцеговина 1/16 финала чемпионата мира по футболу
2 июля 22:00 Испания — Австрия 1/16 финала чемпионата мира по футболу
3. июля 6:00 Швейцария — Алжир 1/16 финала чемпионата мира по футболу
3 июля 21:00 Австралия — Египет 1/16 финала чемпионата мира по футболу
4 июля 4:30 Колумбия — Гана 1/16 финала чемпионата мира по футболу
1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026
4 июля 20:00 – | 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026
5 июля 0:00 – | 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026
6 июля 22:00 – | 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026
7 июля 19:00 – | 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026
7 июля 23:00 – | 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026
Четвертьфинал чемпионата мира по футболу 2026
10 июля 22:00 – | 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026
12 июля 0:00 – | 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2026
Полуфинал чемпионата мира по футболу 2026
15 июля 22:00
Финал чемпионата мира по футболу 2026
19 июля 22:00