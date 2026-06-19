Во вторник, 30 июня в 20:00 по московскому времени, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026, в рамках которого встретятся сборные Кот-д’Ивуара и Норвегии. Матч пройдёт на стадионе AT&T в Далласе, США. Главным арбитром встречи выступит Хесус Валенсуэла. Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ». За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс" — https://www.sports.ru/football/match/ivory-coast-vs-norway/?p_a=click&p_n=match__ivory-coast-vs-norway&p_p=match