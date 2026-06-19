Матч Франция – Англия, 19 июля 00:00 – повтор прямой трансляции матча за 3 место ЧМ-2026 по футболу на «Матч ТВ»
В воскресенье 19 июля в 00:00 по московскому времени, состоится матч за 3 место чемпионата мира по футболу 2026, в рамках которого встретятся сборные Франции и Англии. Матч пройдёт на стадионе «Hard Rock Stadium» в Майами, США.
Повтор видео-трансляции можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ».
За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс”:
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