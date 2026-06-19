В субботу, 4 июля в 20:00 по московскому времени, состоится матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026, в рамках которого встретятся сборные Канады и Марокко. Матч пройдёт на стадионе «NRG Стэдиум» в США. Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ». За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс" – https://www.sports.ru/football/match/canada-vs-morocco/ Расписание игр, турнирная сетка, статистика и новости Чемпионат мира по футболу 2026 на Спортс" – https://www.sports.ru/football/tournament/fifa-world-cup/