В пятницу, 3 июня в 21:00 по московскому времени, состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу 2026, в рамках которого встретятся сборные Австралии и Египта. Матч пройдёт на стадионе «AT&T Стэдиум» в США. Прямую видео-трансляцию можно бесплатно посмотреть на ВидеоСпортс в рамках эфира телеканала «Матч ТВ». За статистикой встречи и текстовой трансляцией матча можно следить на Спортс" – https://www.sports.ru/football/match/australia-vs-egypt/ Расписание игр, турнирная сетка, статистика и новости Чемпионат мира по футболу 2026 на Спортс" – https://www.sports.ru/football/tournament/fifa-world-cup/