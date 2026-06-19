Первый официальный фильм о легендарном футболисте Криштиану Роналду, полностью утверждённый главным героем. Зрители впервые получат возможность попасть за закрытые двери и беспристрастно оценить Роналду - футболиста, отца, семьянина и друга. Обстоятельные беседы, отрывки снятых по последнему слову техники футбольных матчей и прежде не публиковавшиеся архивные материалы позволят взглянуть на профессиональную и личную жизнь обладателя двух "Золотых мячей" на пике его спортивной карьеры.