20 сентября 2026 в Москве состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, произвольная программа. Смотреть прямую трансляцию контрольных прокатов по фигурному катанию на ВидеоСпортс.

Где смотреть бесплатно трансляцию контрольных прокатов сборной России. Прямую трансляцию произвольной программы будет показывать Первый канал. Также прокаты будет транслировать ВидеоСпортс.

Расписание прямого эфира прокатов на 20 сентября:

14:00 — женщины

15:30 — мужчины

16:50 — спортивные пары

18:00 — танцы на льду

Все о контрольных прокатах сборной России на Спортсе"