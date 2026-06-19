19 сентября 2026 в Москве состоятся контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, короткая программа. Смотреть прямую трансляцию контрольных прокатов по фигурному катанию на ВидеоСпортс.

Где смотреть бесплатно трансляцию контрольных прокатов сборной России. Прямую трансляцию короткой программы будет показывать Первый канал. Также прокаты будет транслировать ВидеоСпортс.

Расписание прямого эфира прокатов на 19 сентября:

14:00 — женщины

15:15 — мужчины

16:25 — спортивные пары

17:30 — танцы на льду (ритм-танец)

Все о контрольных прокатах сборной России на Спортсе"