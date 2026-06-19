В воскресенье, 26 июля 2026 года, в Сиднее Тим Цзю встретится с экс-лидером полусреднего веса Эрролом Спенсом. Турнир пройдет на Afterpay Arena, а российская трансляция начнется в 02:00 по московскому времени.

Предварительная часть начнется в 02:00 мск. Основной кард запланирован на 04:00 мск. Выход Цзю и Спенса ожидается примерно в 06:30 мск.

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