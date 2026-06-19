«Матч ТВ» — российский спортивный телеканал.

В эфире — футбол, хоккей, бокс, ММА, биатлон, теннис и автоспорт. Канал показывает матчи Чемпионата мира по футболу 2026, РПЛ, КХЛ, Лиги чемпионов и Олимпиады. Среди студийных программ — «Все на Матч!» и «Тотальный футбол». Вещание идёт круглосуточно.

Смотрите прямой эфир «Матч ТВ» на ВидеоСпортс — онлайн, бесплатно, без регистрации, с компьютера, смартфона или планшета. Под плеером доступна телепрограмма с расписанием передач и трансляций на сегодня. Рядом — спортивные видео-ролики: голы, моменты матчей, обзоры туров и интервью со спортсменами.

Финал чемпионата мира по футболу 2026

19 июля 22:00 Испания – Аргентина