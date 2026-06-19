26 июля 2026 состоятся соревнования в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Смотреть прямую трансляцию легкой атлетики, вечерняя сессия на ВидеоСпортс. Прямой эфир начнется 26 июля в 14:00 по московскому времени.

В четвертый день будут проведены соревнование в следующих дисциплинах:

13:35 — Эстафета 100 м – 200 м – 300 м – 400 м, корпоративный забег (муж. и жен.)

13:45 — Медиа-эстафета 4×400 м, финальный забег (муж. и жен.)

13:55 — Эстафета 4×400 м, корпоративный забег (муж. и жен.)

14:10 — Награждение: копьё — М, 400 м — М/Ж, 10 000 м — М/Ж, корп. эстафета — М/Ж, медиа-эстафета — М/Ж

14:30 — Метание молота, финал (женщины)

14:35 — Бег 200 м, полуфиналы (женщины)

14:50 — Бег 200 м, полуфиналы (мужчины)

15:10 — Бег 110 м с барьерами, полуфиналы (мужчины)

15:30 — Бег 100 м с барьерами, полуфиналы (женщины)

15:30 — Прыжок в высоту, финал (мужчины)

15:50 — Бег 1500 м, финал (мужчины)

15:55 — Метание молота, финал (мужчины)

16:00 — Бег 1500 м, финал (женщины)

16:07 — Тройной прыжок, финал (женщины)

16:15 — Бег 200 м, финал (женщины)

16:18 — Награждение: молот — Ж

16:25 — Бег 200 м, финал (мужчины)

16:40 — Эстафета 4×400 м, финальный забег (женщины)

16:50 — Эстафета 4×400 м, финальный забег (мужчины)

17:05 — Бег 100 м с барьерами, финал (женщины)

17:20 — Бег 110 м с барьерами, финал (мужчины)

17:30 — Ходьба 10 000 м, финальный заход (мужчины)

17:35 — Награждение: 4×400 м — М/Ж, 1500 м — М/Ж

18:20 — Награждение: 200 м — М/Ж, тройной — Ж, молот — М, высота — М, 100 м с/б — Ж, 110 м с/б — М, ходьба 10 000 м — М