Чемпионат России по легкой атлетике смотреть онлайн, 26 июля 2026, вечерняя сессия
26 июля 2026 состоятся соревнования в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Смотреть прямую трансляцию легкой атлетики, вечерняя сессия на ВидеоСпортс. Прямой эфир начнется 26 июля в 14:00 по московскому времени.
В четвертый день будут проведены соревнование в следующих дисциплинах:
13:35 — Эстафета 100 м – 200 м – 300 м – 400 м, корпоративный забег (муж. и жен.)
13:45 — Медиа-эстафета 4×400 м, финальный забег (муж. и жен.)
13:55 — Эстафета 4×400 м, корпоративный забег (муж. и жен.)
14:10 — Награждение: копьё — М, 400 м — М/Ж, 10 000 м — М/Ж, корп. эстафета — М/Ж, медиа-эстафета — М/Ж
14:30 — Метание молота, финал (женщины)
14:35 — Бег 200 м, полуфиналы (женщины)
14:50 — Бег 200 м, полуфиналы (мужчины)
15:10 — Бег 110 м с барьерами, полуфиналы (мужчины)
15:30 — Бег 100 м с барьерами, полуфиналы (женщины)
15:30 — Прыжок в высоту, финал (мужчины)
15:50 — Бег 1500 м, финал (мужчины)
15:55 — Метание молота, финал (мужчины)
16:00 — Бег 1500 м, финал (женщины)
16:07 — Тройной прыжок, финал (женщины)
16:15 — Бег 200 м, финал (женщины)
16:18 — Награждение: молот — Ж
16:25 — Бег 200 м, финал (мужчины)
16:40 — Эстафета 4×400 м, финальный забег (женщины)
16:50 — Эстафета 4×400 м, финальный забег (мужчины)
17:05 — Бег 100 м с барьерами, финал (женщины)
17:20 — Бег 110 м с барьерами, финал (мужчины)
17:30 — Ходьба 10 000 м, финальный заход (мужчины)
17:35 — Награждение: 4×400 м — М/Ж, 1500 м — М/Ж
18:20 — Награждение: 200 м — М/Ж, тройной — Ж, молот — М, высота — М, 100 м с/б — Ж, 110 м с/б — М, ходьба 10 000 м — М