25 июля 2026 состоятся соревнования в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Смотреть прямую трансляцию легкой атлетики, вечерняя сессия на ВидеоСпортс. Прямой эфир начнется 25 июля в 14:30 по московскому времени.

В третий день будут проведены соревнование в следующих дисциплинах:

14:40 — Награждение: ходьба 10 000 м — Ж

14:45 — Бокс-забег, финал (мужчины)

15:00 — Прыжок с шестом, финал (женщины)

15:06 — Метание копья, финал (мужчины)

15:30 — Прыжок в высоту, финал (женщины)

15:45 — Бег 800 м, семиборье (женщины)

16:00 — Тройной прыжок, финал (мужчины)

16:10 — Бег 400 м с барьерами, финал (женщины)

16:25 — Бег 400 м с барьерами, финал (мужчины)

16:40 — Бег 400 м, финал (мужчины)

16:55 — Бег 400 м, финал (женщины)

17:08 — Метание диска, финал (мужчины)

17:10 — Бег 10 000 м, финальный забег (женщины)

17:15 — Награждение: семиборье — Ж, диск — М, 400 м с/б — М/Ж

17:50 — Бег 10 000 м, финальный забег (мужчины)

18:00 — Награждение: шест — М, тройной — М, высота — Ж