24 июля 2026 состоятся соревнования в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Смотреть прямую трансляцию легкой атлетики, вечерняя сессия на ВидеоСпортс. Прямой эфир начнется 24 июля в 14:30 по московскому времени.

Во второй день будут проведены соревнование в следующих дисциплинах:

14:20 — Награждение: 5000 м — М/Ж, шест — М, ядро — М, 100 м — М/Ж

14:45 — Забег маскотов, финал (муж. и жен.)

15:00 — Эстафета 4×100 м, финальный забег (женщины)

15:00 — Метание копья, десятиборье (мужчины)

15:00 — Толкание ядра, семиборье (женщины)

15:05 — Прыжок в длину, финал (мужчины)

15:15 — Эстафета 4×100 м, финальный забег (мужчины)

15:25 — Бег 800 м, финал (мужчины)

15:35 — Бег 800 м, финал (женщины)

15:45 — Бег 400 м, полуфиналы (мужчины)

16:00 — Бег 400 м, полуфиналы (женщины)

16:15 — Бег 200 м, семиборье (женщины)

16:35 — Бег 1500 м, десятиборье (мужчины)

16:42 — Метание копья, финал (женщины)

16:45 — Награждение: 4×100 м — М/Ж, 800 м — М/Ж

16:50 — Прыжок в длину, финал (женщины)

16:55 — Бег 3000 м с препятствиями, финальный забег (мужчины)

17:10 — Бег 3000 м с препятствиями, финальный забег (женщины)

17:30 — Ходьба 10 000 м, финальный заход (женщины)

17:35 — Награждение: длина — М, 3000 м с/п — М, десятиборье — М

18:30 — Награждение: длина — Ж, 3000 м с/п — Ж, копьё — Ж