23 июля 2026 состоятся соревнования в рамках чемпионата России по легкой атлетике. Смотреть прямую трансляцию легкой атлетики, вечерняя сессия на ВидеоСпортс. Прямой эфир начнется 23 июля в 14:30 по московскому времени.

В первый день, будут проведены соревнование в следующих дисциплинах:

14:45 — Паркур-шоу

15:00 — Прыжок в высоту, десятиборье (мужчины)

15:10 — Толкание ядра, финал (женщины)

15:15 — Бег 400 м, забеги (мужчины)

15:43 — Прыжок с шестом, финал (мужчины)

15:45 — Бег 400 м, забеги (женщины)

16:15 — Бег 100 м, полуфиналы (женщины)

16:30 — Бег 100 м, полуфиналы (мужчины)

16:50 — Бег 400 м, десятиборье (мужчины)

17:00 — Толкание ядра, финал (мужчины)

17:10 — Бег 5000 м, финальный забег (женщины)

17:35 — Награждение: диск — Ж, ядро — Ж

17:35 — Бег 5000 м, финальный забег (мужчины)

18:00 — Бег 100 м, финал (женщины)

18:10 — Бег 100 м, финал (мужчины)

18:15 — Забег «каскадёр и легкоатлет», финал (мужчины)

18:30 — Церемония открытия